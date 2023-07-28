Больше 60 раз ВСУ обстреляли белгородское приграничье, есть пострадавший

27 июля под отстрелы со стороны Украины попали семь муниципалитетов Белгородской области. В Шебекинском округе ранен мужчина. Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию об обстрелах за прошедшие сутки.

В Шебекинском городском округе осколками минометного снаряда ранило комбайнера в Красном. Мужчине огказали необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение. Также осколками снаряда поврежден комбайн. Противник обстрелял Терезовку, Панков и Белянку – 6, 5, 3 снаряда соответственно. По Новой Таволжанке и поселку Ленинский – по два минометных снаряда, по МАПП «Шебекино» – 7.

Также вчера под обстрел попала Журавлёвка в Белгородском районе - 7 артиллерийских снарядов. Противник сбросил с БПЛА три гранаты.

В Борисовском районе обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка – 5 прилетов. В Валуйском городском округе под обстрел попало село Вериговка – 4 прилета.

15 минометных снарядов выпущено по окраине хутора Старый в Волоконовском районе. В Грайворонском городском округе по Мокрой Орловке и Сподарюшино зафиксировано 4 и 2 прилета соответственно. В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Ни в одном населенном пункте пострадавших и разрушенийнет.