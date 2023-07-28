Белгородская школьница отправится на Северный полюс

фото: @belregion_ru.

Ученица белгородского лицея №10, активистка Движения Первых Полина Шадрина поедет покорять Северный полюс. Девушка одержала победу во Всероссийском просветительском проекте «Ледокол знаний». Ей удалось обойти соперников и войти в число 68 лучших.

Полина отправится в увлекательное путешествие к вечной мерзлоте и белым медведям уже в середине августа на атомном ледоколе «50 лет Победы». Вместе с другими ребятами школьница будет общаться с экспертами в области атомной энергетики, участвовать в образовательной программе, квизах и интерактивах.