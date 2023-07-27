В новом парке аттракционов в Белгороде будет платный вход

Вход в новый парк аттракционов составит 300 рублей.

Стало известно, сколько будет стоить белгородцам отдых в новом парке аттракционов в областном центре. Прайс на услуги опубликовали на официальной странице парка в соцсети.

Так, вход на территорию парка будет платным для всех, кто выше 90 см, свободно пройдут только маленькие дети. Остальным придется заплатить 300 рублей. После оплаты вам выдадут карту посетителя с 300 начисленными бонусами. Их и можно будет обменять на посещение аттракционов.

Стоимость билетов будет зависеть от категории карусели: на детских аттракционах обойдется в 175 рублей, на семейных — 235 рублей за человека. Стоимость экстремальных начинается от 395 рублей. Самый захватывающий придется оплатить по максимуму - 495 рублей с человека.

Напомним, открытие нового парка запланировано на 5 августа.