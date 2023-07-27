В Белгороде на обновление дорожной разметки потратят 58,8 млн рублей

На обновление дорожной разметки в областном центре готовы потратить 58,8 млн рублей. Работы планируют выполнить в течение 30 календарных дней.

Согласно документам госзакупки, управление муниципального заказа администрации Белгорода ищет подрядчика, который нанесет горизонтальную дорожную разметку. Ее будут наносить холодным пластиком и термопластиком. Предварительно подрядчик очистит дорогу от старой разметки, пыли и грязи.

Работы планируют провести на развязке по улицам Губкина, Магистральная и Красноармейская, проспектах Богдана Хмельницкого и Славы, улицах Щорса, Корочанская, Макаренко, Сумская, Молодежная, Преображенская, Студенческая, Попова, Королева, Шаландина, Калинина, Николая Чумичова, Октябрьская, Почтовая, Михайловское шоссе, Привольная, Славянская, а также на перекрестке улицы Волчанская и Михайловское шоссе.