Три района в Белгородской области за сутки подверглись атаке беспилотников

Белгородская область подверглась обстрелам со стороны Украины порядка 70 раз за прошедшие сутки. Несколько населенных пунктов были атакованы беспилотниками. К счастью, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной информации по обстрелам.

В Щетиновке Белгородского района зафиксировано 10 прилетов из артиллерии, в Журавлевке – 5, в Нехотеевке – 3. Три взрывных устройства с БПЛА сброшено в Красном Хуторе, два – в Наумовке.

В Борисовском районе дрон сбросил 2 взрывных устройства на окраине села Цаповка.

Хутор Старый в Волоконовском районе обстреляли из миномета – зафиксировано 7 прилетов.

В Грайворонском округе по окраине села Козинка выпущено 5 минометных и шесть артиллерийских снарядов.

В Краснояружском районе противник обстрелял села Репяховка и Прилесье — 11 и 6 прилетов соответственно. Графовку атаковали с помощью дрона-камикадзе. Также беспилотник сбросил 2 неустановленных взрывных устройства в Поповке.

4 минометных снаряда прилетели по Новой Таволжанке в Шебекинском городском округе, по Мурому и хутору Стадников — по два. Под огонь ВСУ попал и МАПП «Шебекино». Ни в одном населенном пункте пострадавших и разрушений нет.