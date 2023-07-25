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НовостиПолитика25 июля 2023 12:49

Три района в Белгородской области за сутки подверглись атаке беспилотников

ВСУ нанесли порядка 70 ударов по приграничью региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородская область подверглась обстрелам со стороны Украины порядка 70 раз за прошедшие сутки. Несколько населенных пунктов были атакованы беспилотниками. К счастью, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной информации по обстрелам.

В Щетиновке Белгородского района зафиксировано 10 прилетов из артиллерии, в Журавлевке – 5, в Нехотеевке – 3. Три взрывных устройства с БПЛА сброшено в Красном Хуторе, два – в Наумовке.

В Борисовском районе дрон сбросил 2 взрывных устройства на окраине села Цаповка.

Хутор Старый в Волоконовском районе обстреляли из миномета – зафиксировано 7 прилетов.

В Грайворонском округе по окраине села Козинка выпущено 5 минометных и шесть артиллерийских снарядов.

В Краснояружском районе противник обстрелял села Репяховка и Прилесье — 11 и 6 прилетов соответственно. Графовку атаковали с помощью дрона-камикадзе. Также беспилотник сбросил 2 неустановленных взрывных устройства в Поповке.

4 минометных снаряда прилетели по Новой Таволжанке в Шебекинском городском округе, по Мурому и хутору Стадников — по два. Под огонь ВСУ попал и МАПП «Шебекино». Ни в одном населенном пункте пострадавших и разрушений нет.