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НовостиОбщество25 июля 2023 10:19

В Белгородской области приступили к монтажу металлоконструкций нового ФОКа

Спортивный объект появится в Губкине
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @belregion_ru.

Фото: @belregion_ru.

В Губкине Белгородской области строители начали монтировать металлоконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса. В ближайшее время подрядчик приступит к возведению стен здания.

В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что дизайн-проект фасада будущего ФОКа уже готов. А вот интерьер спортивного объекта пока находится на стадии проработки.

В новом спорткомплексе расположатся игровой спортивный зал, зал для настольного тенниса, мужские и женские раздевалки, тренерские комнаты, класс для теоретических занятий, административная часть. На объекте будет обеспечена доступность для маломобильных граждан.