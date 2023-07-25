Белгородскую территориальную самооборону не будут отправлять в другие регионы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время традиционного вечернего эфира к губернатору обратилась обеспокоенная белгородка. Женщина рассказал, что в украинских пабликах появилась информация о переброске белгородской территориальной самообороны в другие регионы. Решила уточнить эту информацию у главы региона, поскольку ее отец с марта в теробороне.

Вячеслав Гладков успокоил женщину и рекомендовал не читать ненужные паблики.

- Мне кажется, смысла читать украинские паблики нет, там одно вранье. Понятно, почему они это пишут: боятся народного гнева. Поэтому они и пытаются внести какую-то смуту, придумывают и пишут всякие глупости. Еще раз повторюсь, не читайте их, не тратьте время, - ответил губернатор Вячеслав Гладков.