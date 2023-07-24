На очистные сооружения в Губкине Белгородской области потратят 2,2 млрд рублей

В Губкине Белгородской области на строительство очистных выделено 2,259 млрд рублей. Министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев рассказал о подготовке строительства сооружений в ходе оперативного совещания правительства региона.

На сегодняшний день проект реконструкции находится на стадии рассмотрения госэкспертизы. До 31 августа государственная экспертиза по проектно-сметной документации должна вынести положительное решение, чтобы затем власти региона могли оформить субсидию.

Уже в сентябре строители начнут подготовительные работы, до ноября планируют завершить обустройство отстойников и распределительной чаши. Первый этап устройства наружных сетей, строительство аэротенков и иловых камер закончат до декабря.

Полностью закончить работы планируют до 1 декабря 2024 года.