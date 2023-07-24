25 июля в Белгородскую область вернется 30-градусная жара. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, во вторник, 25 июля на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южной четверти ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Ночью воздух прогреется до 12-17 градусов тепла, днем ожидается потепление до 25-30 градусов.

В областном центре ночью 13-15 градусов тепла, днем температура воздуха составит 23-25 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что в теплую погоду повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня приводит к возгоранию высохшей травы. Если вы заметили возгорание сухой травы, не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112", единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.