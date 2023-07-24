В Белгороде устроивших погром на балконе подростков поставят на учет в полиции

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Белгородские полицейские провели проверку по жалобам на компанию подростков, которые устроили погром на общем балконе многоэтажки на Щорса. Правонарушение выявлено во время мониторинга соцсетей.

Правоохранители выяснили, что вечером 21 июля четверо белгородцев в возрасте 13 и 14 лет шумно вели себя в подъезде многоквартирного дома, проникли на общий балкон четвертого этажа, разгромили находившуюся там мебель, а затем выбросили обломки вниз. Подростки не реагировали на замечания жителей.

Шумная компания не остановилась на достигнутом и на следующий день появилась на парковке этого же дома. Несовершеннолетние включили громкую музыку и пытались нарушить работу камер видеонаблюдения. Замечания охранника малолетки тоже проигнорировали.

Полиция установила личности несовершеннолетних. Их родители привлечены к административной ответственности. Подростки будут поставлены на профилактический учет в отделе полиции.