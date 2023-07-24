За прошедшие выходные белгородские автоинспекторы выявили больше 1500 нарушений

От управления отстранены 44 нетрезвых или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителя. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 1505 нарушений Правил дорожного движения за прошедшие выходные. Статистикой поделились в пресс-службе регионального УМВД.

Так, от управления отстранены 44 нетрезвых или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителя. Семеро из них ранее уже были лишены права управления.

Полицейские составили 122 административных материала по фактам непредоставления преимущества пешеходам, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 155 материалов.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 80 водителей. Кроме того, было выявлено 30 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Нарушение светопропускной способности автостекол выявлено в транспорте у 261 водителя.