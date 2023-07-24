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НовостиОбщество24 июля 2023 12:42

В пострадавшем от обстрела доме в Белгороде проведут повторное обследование

Валентин Демидов встретился с жильцами проблемного дома на Луначарского
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov.

Фото: @v_v_demidov.

Мэр Белгорода Валентин Демидов встретился с жильцами пострадавшего от очередного обстрела ВСУ дома на улице Луначарского. Белгородцы беспокоятся по поводу экспертной оценки здания. Детали восстановления, технологии и материалы обсудили вместе со строителями.

В результате атаки противника в доме пострадала крыша, из-за динамического удара одна из стен деформировалась. Внутри в помещениях образовались трещины на потолках, повредило двери. По оценке экспертов, признаков аварийности нет. Однако собственники не уверены в прочности и безопасности строения. На встрече решили провести повторную экспертизу здания.

- Проведем повторное обследование и дополнительно инженерно-геологические изыскания, чтобы понять ситуацию с грунтовыми водами. Оформим дорожную карту и согласуем все этапы работ с собственниками. Разработаем проект и передадим на согласование жильцам. Люди должны быть спокойны. Все решим и сделаем, уверен, семья останется довольна, - подчеркнул Валентин Демидов.