В Белгородской области 6 муниципалитетов попали под обстрел ВСУ за сутки

В Журавлевке противник сбросил с БПЛА две гранаты. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки шесть районов и округов Белгородской области попали под обстрелы ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информация о нанесенных ударах по региону за 23 июля.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попала Новая Таволжанка – зафиксировано 14 прилетов. Осколки снарядов повредили один частный дом - выбиты окна и посечен фасад. В селе Середа с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По поселку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов, по хутору Панков – 4. Пострадавших и разрушений нет.

По хутору Валковский в Белгородском районе выпущено 5 артиллерийских снарядов, по Журавлевке – 6. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА две гранаты.

В Валуйском городском округе под минометный обстрел попали села Борки, Кукуевка и Карабаново – зафиксировано 12, 8 и 2 прилета соответственно.

Окраину хутора Старый в Волоконовском районе обстреляли из миномета – 12 прилетов.

В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено 3 минометных снаряда.

На окраине поселка Прилесье в Краснояружском районе противник сбросил с беспилотников 3 неустановленных взрывных устройства. По селу Репяховка выпущено 6 артиллерийских снарядов, 4 из которых пришлись на окраину села. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.