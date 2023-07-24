В Валуйках Белгородской области восстанавливают после обстрелов 79 домов и 37 квартир. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера губернатор Вячеслав Гладков посмотрел, как идут восстановительные работы в Валуйском городском округе. За последние несколько месяцев от обстрелов ВСУ большое количество домов пострадало в Валуйках и Соболевке.

В Валуйках повреждены 190 объектов: 82 квартиры и 108 частных домов. по информации главы региона, сейчас работы полностью выполнены в 45 квартирах и 29 домах. На сегодняшний день строители работают над восстановлением 79 домов и 37 квартир. Подрядчики меняют окна и проводят внутреннюю отделку.

В Соболевке повреждены 119 домов, из которых 108 уже восстановлены. Еще 11 объектов находятся в работе.

- Каких-либо существенных жалоб от жителей не услышал. Подрядные организации и муниципальная власть находятся в постоянном контакте с людьми. Объем работ очень большой, и строители стараются выполнить его оперативно и качественно. Некоторые собственники и сами принимают активное участие в восстановительных работах на своих участках, - отметил глава Белгородской области.