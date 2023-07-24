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НовостиСпорт24 июля 2023 6:00

В Белгороде к 1 сентября появится «умная» спортплощадка

Строители обустроят ее на территории 39-й школы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Возле каждого снаряда будут расположены таблички с QR-кодами.

Возле каждого снаряда будут расположены таблички с QR-кодами.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде к новому учебному году обустроят «умную» спортивную площадку. Строители уже приступили к монтажу оборудования.

Площадка появится на территории средней общеобразовательной школы № 39 рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» нацпроекта «Демография».

Строители к 1 сентября обустроят поле, беговые дорожки и зоны для игровых видов спорта, а также установят тренажеры. Возле каждого снаряда будут расположены таблички с QR-кодами, по которым можно будет получить рекомендации и посмотреть видеоролики с упражнениями.

Первую такую площадку в Белгородской области открыли в селе Беловском Белгородского района. На ней ежедневно могут заниматься не менее 500 человек.

Отметим, федеральный проект «Бизнес-спринт» разработан по одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Проект предусматривает создание в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах.