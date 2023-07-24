Фермеры в Белгородской области в этом году собрали и продали 40 тонн брокколи

В Белгородской области региональные власти поддерживают сельхозпроизводителей. В частности, для овощеводов разработана и реализуется программа поддержки. Пока в регионе еще недостаточно своих овощей, но работа идет.

Так, в этом году фермеры из Чернянского района собрали и реализовали 40 тонн брокколи. В прошлом году они получили поддержку из областного бюджета из госпрограммы, а в 2021 году получили грант из федерального бюджета на строительство теплиц для выращивания помидоров и огурцов.

- Очень много выращивает хозяйство капусты, и прямо с полей капуста поступает на наши рынки. Надеемся, что и дальше наши совместные усилия будут приводить к тому, что жители Белгородской области будут получать свежие, вкусные, полезные овощи с грядки прямо на стол, а мы будем делать для этого все, что от нас зависит, - рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.