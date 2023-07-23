500 дворовых тренеров проводят занятия спортом для белгородцев

В Белгородской области 500 дворовых тренеров проводят занятия спортом на открытых площадках. Тренировки проходят в рамках региональной программы. Жители региона занимаются на свежем воздухе, поддерживая свое здоровье и физическую форму.

В вечернее время любой желающий может позаниматься спортом на открытых специально оборудованных площадках в парках, скверах, во дворах многоэтажек.

- Уже с начала года, охват занимающихся – порядка тридцати тысяч жителей Белгородской области. Мне кажется, это хороший результат, тоже будем в этом направлении дальше работать. Занимайтесь спортом, не болейте, будьте здоровы! – сказал губернатор Вячеслав Гладков.