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НовостиОбщество23 июля 2023 12:31

500 дворовых тренеров проводят занятия спортом для белгородцев

Тренировки проходят по вечерам на открытых площадка
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области 500 дворовых тренеров проводят занятия спортом на открытых площадках. Тренировки проходят в рамках региональной программы. Жители региона занимаются на свежем воздухе, поддерживая свое здоровье и физическую форму.

В вечернее время любой желающий может позаниматься спортом на открытых специально оборудованных площадках в парках, скверах, во дворах многоэтажек.

- Уже с начала года, охват занимающихся – порядка тридцати тысяч жителей Белгородской области. Мне кажется, это хороший результат, тоже будем в этом направлении дальше работать. Занимайтесь спортом, не болейте, будьте здоровы! – сказал губернатор Вячеслав Гладков.