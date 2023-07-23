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НовостиОбщество23 июля 2023 9:24

Жителю Волоконовского района Белгородской области Трофиму Горбатенко исполнилось 105 лет

Глава региона Вячеслав Гладков вручил ветерану памятную медаль к 80-летию Прохоровского сражения
Алексей СЕРГУНИН
Трофим Горбатенко.

Трофим Горбатенко.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Трофим Иосифович родился в Волоконовке в простой крестьянской семье, где воспитывалось четверо детей. Об этом информирует пресс-служба губернатор и правительства региона. Позже семья переехала на постоянное место жительства в Ютановку, где Трофим Иосифович проживает и по сей день. Окончив семь классов Ютановской школы, уехал на Донбасс, где получил образование в горнопромышленном училище и работал шахтером. В 1938 году Трофима Иосифовича призвали в армию на Дальний Восток, где он служил и во время Великой Отечественной войны.

После войны Трофим Иосифович вернулся домой. В Ютановке он отучился в школе механизации, где работал инструктором, мастером, а затем и преподавателем вплоть до выхода на пенсию. Вместе с Трофимом Иосифовичем работала его жена Татьяна Никитична. Вместе они воспитали двух сыновей. Раньше в свободное от работы время Трофим Иосифович любил играть на гитаре и домре. Сейчас, к сожалению, в силу возраста уже мало что помнит, но голоса различает.