Более 120 миллионов рублей получил белгородский НОЦ на проекты и оборудование

Белгородский НОЦ получит более 120 млн рублей на проекты и оборудование. Фото: "КП" Архив

21 июля состоялось заседание совета научно-образовательных центров России, в котором приняла участие и Белгородская область. Руководители 15 регионов доложили заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрию Чернышенко о результатах работы НОЦ за год, о том, что было достигнуто в рамках плановых показателей.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что доклад Белгородской области принят. В результате на регион увеличат финансирование по сравнению с предыдущим периодом.

- Получим более 120 миллионов рублей. Деньги пойдут на приобретение оборудования, дадут нам возможность пригласить ученых с мировым именем для решения конкретных задач, которые стоят перед агропромышленным комплексом, а значит повысить эффективность наших аграриев, - рассказал глава региона.