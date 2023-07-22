В Белгородской области в столкновении «Хонды» и «Мазды» погиб мужчина

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 21 июля, около 22:20 33-летний водитель, управляя мотоциклом «Хонда», двигался по проспекту А. Угарова. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. В районе дома № 30 микрорайона «Олимпийский» он проехал на запрещающий сигнал светофора, столкнувшись с автомобилем «Мазда СХ5» под управлением 68-летнего водителя. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

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