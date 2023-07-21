Выходные в Белгородской области будут дождливыми. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородские синоптики прогнозируют на выходные дождливую погоду. В субботу, 22 июля, на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с.

В ночное время температура воздуха в регионе не превысит 10-15 градусов тепла, днем потеплеет до 21-26 градусов.

В областном центре ночью 13-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 23-25 градусов.

В региональном МЧС рекомендуют водителям строго соблюдать правила дорожного движения и помнить, что во время дождя снижается видимость, дорога становится скользкой, а управлять автомобилем – сложнее. Автомобилистам необходимо избегать резких маневров и поворотов, соблюдать скоростной режим и учитывать, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается, поэтому торможение необходимо начинать заранее.