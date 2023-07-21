Компенсацию за аренду жилья отселенным белгородцам будут выплачивать до 30 сентября.

В Белгородском правительстве продлили сроки компенсации по аренде жилья для жителей региона, чьи дома находятся в зоне ЧС. Согласно поправкам в постановлении, теперь выплаты будут производиться до конца сентября.

Напомним, в ряде приграничных населенных пунктов введен режим ЧС. Жители этих территорий временно отселены в безопасные места. Часть арендной платы региональные власти им компенсируют. Многодетным семьям выплачивают 15 тысяч рублей, а остальным — 10 тысяч. Главное, чтобы съем квартиры или дома был оформлен официально, то есть с составлением договора.

Также важно отметить, что компенсация положена лишь тем, кто арендует жилье на территории Белгородской области.