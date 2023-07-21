Пострадавшую от пожара многоэтажку в Белгороде отремонтируют до октября.

Пожар на крыше элитного дома на Свято-Троицком бульваре в Белгороде произошел в ночь с 16 на 17 июня. Пострадал технический этаж, на котором находилась крышная котельная. По заключениям экспертов, причиной возгорания послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Жители многоэтажки волнуются, что до отопительного сезона подрядчик не успеет восстановить купол дома и котельное оборудование. О своих переживаниях они написали в комментариях губернатору в соцсети.

Во время вечернего прямого эфира Вячеслав Гладков пообещал, что все восстановительные работы, в том числе котельного оборудования, строители завершат до октября. Также в субботу с жильцами встретится мэр Белгорода Валентин Демидов. Он разъяснит порядок выполнения работ.

- Никто мерзнуть вам не даст, до октября все работы по восстановлению, в том числе котельного оборудования, должны быть завершены. Дал поручение мэру Валентину Валентиновичу, чтобы собрал вас, встреча должна состояться в субботу, и все разъяснил. Занимается восстановлением объекта администрация города Белгорода, - сказал губернатор.