Губернатор наградил за мужество и героизм жителей Грайворонского округа. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера губернатор Вячеслав Гладков вручил награды жителям Грайворонского городского округа, которые в мае, в дни атаки врага и самых страшных обстрелов проявили мужество и героизм. Глава региона отметил, что многие впервые в своей жизни столкнулись с подобными вызовами. Но все как один с честью прошли эти испытания, а главное - смогли спасти сотни человеческих жизней.

Награды из рук губернатора получили те, кто самоотверженно действовал при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в селах округа. В их числе участники Грайворонской территориальной самообороны, водители и добровольцы, которые вывозили жителей сел в безопасные места. Также награждены сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы, большая часть которых – женщины. Они оставались на рабочих местах и принимали по 700 звонков в сутки, несмотря на обстрелы.

- Я хотел сказать вам всем огромное спасибо за мужество, стойкость, верность профессиональному и человеческому долгу. Благодаря вашим общим усилиям, слаженным действиям и героизму каждого были спасены сотни жителей округа. С учетом текущего положения, к сожалению, мы должны быть готовы к новым вызовам. Еще раз от всей души поздравляю вас! Желаю вам крепкого здоровья, выдержки, мирного неба, тихих дней и ночей и всего самого доброго! – сказал губернатор Вячеслав Гладков.