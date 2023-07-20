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НовостиПолитика20 июля 2023 8:09

Четыре дома повреждены в результате обстрела белгородского села Вязового ВСУ 20 июля 2023

Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 20 июля, под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения.

По словам Вячеслава Владимировича, аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, за 18 июля ВСУ обстреляли Белгородскую область около 80 раз.