Четыре дома повреждены в результате обстрела белгородского села Вязового ВСУ 20 июля 2023

Сегодня, 20 июля, под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения.

По словам Вячеслава Владимировича, аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, за 18 июля ВСУ обстреляли Белгородскую область около 80 раз.