Белгородцы пожаловались на сбор денег для закупки ударопрочной пленки. Фото: скриншот видео

Во время вечернего прямого эфира 18 июля белгородака поинтересовалась у губернатора стоимостью ударопрочной пленки, которую будут закупать и обклеивать окна в школах и детских садах региона. По словам женщины, с каждого ученика собрали по 600 рублей, в классе учится 21 человек.

Вячеслав Гладков посоветовал белгородке обратиться в прокуратуру, поскольку собирать деньги с родителей на пленку никто не имеет права. Напомним, средства на закупку этого материала выдела компания Металлоинвест. Глава региона также напомнил, что в приграничных территориях за пределами 20-километровой, эта пленка будет наклеена во всех школах, детских садах и на школьных автобусах. А в самой 20-километровой зоне очных занятий не будет.

- Я бы на вашем месте написал заявление в прокуратуру, потому что, мне кажется, это неправильно, мы сейчас централизованно эту пленку закупаем, никто никого не мог заставлять собирать на нее деньги. Цена пленки вам ничего не скажет, потому что мы закупаем огромный объем - несколько фур, - сказал губернатор.