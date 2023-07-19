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НовостиОбщество19 июля 2023 8:18

В Белгородской области еще на одном участке завершили ремонт дороги

Дорожники отремонтировали дорогу между селами Андреевка и Бабанино
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области полным ходом идет капитальный ремонт дорог регионального и муниципального значения. Еще на одном участке трассы дорожники закончили работы. Речь идет о дороге между селами Андреевка и Бабанино в Чернянском районе. Рабочие привели в нормативное состояние три километра полотна. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Полным ходом идет выполнение тех мероприятий, которые запланированы в областном и муниципальных бюджетах. Идет, например, большая работа по капитальному ремонту дорог в Белгородской области. Так, в Чернянском районе участок дороги в три километра, между селами Андреевка и Бабанино, капитальный ремонт завершен. Я очень рад тому, что жители села, которые 10 лет ездили по дороге, которая требовала ремонта, на сегодняшний день приведена в порядок, - сказал глава Белгородской области.