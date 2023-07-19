В Белгородской области с начала года выдали почти 900 тысяч электронных рецептов. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Большую популярность приобретает в Белгородской области система электронных назначений лекарственных препаратов – «Электронный рецепт». Эксперимент по дистанционной продаже и доставке рецептурных медикаментов стартовал в регионе в марте. И Белгород стал пилотным регионов в этом направлении.

Всего с начала года жители Белгородской области оформили 861 572 электронных рецепта, 523 912 из них – с доставкой на дом. Все рецепты на медикаменты лечащий врач оформляет на бумаге или в форме электронного документа, и заверяет усиленной электронной подписью.

Цифровое назначение можно получить во всех медучреждениях области, работающих в системе ОМС. В региональном Минздраве также сообщили, что пациентам проще получить рецептурные лекарства именно с приложением.