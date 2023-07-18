Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 июля 2023 11:56

Белгородский хутор Бабку обстреляли со стороны Украины 18 июля 2023

Осколками снарядов повреждена ЛЭП
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 18 июля, под обстрел ВСУ попал хутор Бабка Валуйского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи. Свет отсутствует в хуторе Бабке и селе Новопетровке. Аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня пять человек были ранены при атаке ВСУ на белгородский поселок Шамино. Всех их доставили в больницу.