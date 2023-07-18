Белгородский хутор Бабку обстреляли со стороны Украины 18 июля 2023

Сегодня, 18 июля, под обстрел ВСУ попал хутор Бабка Валуйского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи. Свет отсутствует в хуторе Бабке и селе Новопетровке. Аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня пять человек были ранены при атаке ВСУ на белгородский поселок Шамино. Всех их доставили в больницу.