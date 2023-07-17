Вячеслав Гладков остался недоволен уборкой мусора в Белгородском районе

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В ходе оперативного совещания Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал ситуацию с уборкой, а точнее неуборкой, мусора в Разумном Белгородского района. По словам главы региона, на территории поселка гниет мусор, а местным властям до этого нет дела.

Гладков заявил, что уборкой в поселке занимаются плохо. Он выказал претензию руководству «Центра экологической безопасности» на то, что площадки рядом с контейнерами завалены мусором. Глава региона поручил разобраться в ситуации в течение недели и доложить о проделанной работе.

- Были прямые поручения. В выходные увидел, что эти поручения не выполнены. В 30-градусную жару у нас поселок завален мусором гниющим и никому дела нет – ни местной власти, хотя поручение есть, ни специализированной организации, – возмутился Гладков.