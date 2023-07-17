Белгородец может отправиться за решетку за хранение наркотиков. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

40-летний житель Алексеевского городского округа уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей. Полиции стало известно, что житель Белгородской области может хранить наркотические вещества.

Информация подтвердилась, когда при личном досмотре подозреваемого стражи порядка нашли и изъяли вещество растительное происхождения. Эксперты установили, что это марихуана, массой 35.3 граммов. Задержанный пояснил, что наркотик он хранил для личного пользования.

В отношении белгородца возбуждено уголовное за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.