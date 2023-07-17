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НовостиПроисшествия17 июля 2023 10:17

Белгородец может отправиться за решетку за хранение наркотиков

Правоохранители изъяли у мужчины 35,3 граммов марихуаны
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец может отправиться за решетку за хранение наркотиков.

Белгородец может отправиться за решетку за хранение наркотиков.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

40-летний житель Алексеевского городского округа уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей. Полиции стало известно, что житель Белгородской области может хранить наркотические вещества.

Информация подтвердилась, когда при личном досмотре подозреваемого стражи порядка нашли и изъяли вещество растительное происхождения. Эксперты установили, что это марихуана, массой 35.3 граммов. Задержанный пояснил, что наркотик он хранил для личного пользования.

В отношении белгородца возбуждено уголовное за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.