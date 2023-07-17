В Белгородской области увеличится выплата «Почетным донорам России»

Проиндексирована ежегодная денежная выплата «Почетным донорам России». Ее размер увеличится на 4 процента. В прошлом году размер выплаты составлял 15 713, 84 рублей, а на текущий момент – в 2023 году он увеличился до 16 578,10 рублей.

Выплата будет осуществляться автоматически в 2024 году для тех почетных доноров, которые состоят на учете в управлении соцзащиты населения и ранее подавали заявление о предоставлении ежегодной денежной выплаты. То есть, если белгородец оформил указанную выплату ранее, обращаться с заявлением повторно не требуется.

В свою очередь, если раньше выплата не оформлялась, то можно подать заявление онлайн – на портале Госуслуг. При заполнении заявки нужно предоставить удостоверение к нагрудному знаку «Почетный донор России» либо удостоверение к нагрудному знаку «Почетный донор СССР». Срок оформления – 10 календарных дней.