27 индивидуальных тепловых пунктов установят в этом году в белгородских МКД. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области в этом году установят индивидуальные тепловые пункты в 27 многоквартирных домах. С их помощью жители домов смогут регулировать подачу тепла, исключая его потребления больше нормы комфортного пребывания.

С тепловыми пунктами белгородцы смогут снизить объемы теплопотребления до 25% и сэкономить на оплате коммуналки.

Напомним, только в прошлом году МКД региона оснастили 180 индивидуальными тепловыми пунктами. Всего с 2014 по 2022 годы было установлено 648 ИТП.

Адреса, где установят ИТП:

В Белгороде: проспект Б.Хмельницкого № 133; проспект Гражданский № 27а; проспект Князя Трубецкого № 18; улица Гагарина № 19; улица Коммунальная № 8.

Поселок Майский, улица Садовая № 8; Разумное, улица Железнодорожная № 16; Борисовка, улица Первомайская № 21. В Губкине - улица Лазарева № 8, 10 и 11; улица Раевского № 6 и 11а; улица Чайковского № 2.

В Старом Осколе, мкр Весенний № 1 и 19; мкр. Жукова № 29а, 29б, 30 и 30а; проспект Комсомольский № 5; Старооскольский район, село Бабанинка, переулок Сосновый Бор № 2. В Строителе - улица 5 Августа № 2 и 12; улица Ленина № 10а; улица Промышленная № 40; улица Центральная № 2.