Десять населенных пунктов Белгородской области обстреляли со стороны Украины 15 июля 2023

Самая напряженная обстановка сложилась в Белгородском районе (39 прилетов). Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 16 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 15 июля.

Самая напряженная обстановка сложилась в Белгородском районе (39 прилетов). По селу Красному Хутору выпущены 18 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевке – девять. Из гранатомета (девять) и артиллерии (два) обстреляли село Наумовку.

Из миномета ВСУ атаковали три населенных пункта Шебекинского городского округа - хутор Марьино, МАПП «Шебекино» и хутор Мухин – 16, 12 и один прилет соответственно. При этом в Мухине в одном доме выбиты окна и посечен фасад. Два артиллерийских снаряда упали на территорию села Новой Таволжанки.

Под обстрел попала окраина села Козачье Рудченское Борисовского района (десять прилетов). В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущены пять артиллерийских снарядов (повреждены забор и фасад сельскохозяйственного предприятия). Также под обстрел попала окраина поселка Прилесье (четыре прилета из артиллерии).

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 16 июля, при обстреле Шебекино «Градами» со стороны Украины погибла женщина.