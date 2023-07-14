Шесть муниципалитетов Белгородской области попали под обстрел ВСУ 13 июля

В результате двух прямых попаданий минометных снарядов сильно поврежден жилой дом. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки ВСУ больше 90 раз обстреляли приграничные территории Белгородской области. К счастью, никто не пострадал. Подробности обстрелов опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в соцсети.

Так, в Белгородском районе под обстрел попали Журавлевка, Наумовка и Нехотеевка, выпущено 16, 12 м 9 артиллерийских снарядов соответственно. В селе Красный Хутор противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас для гранатомета. Обошлось без последствий. Также под обстрел попал хутор Валковский – зафиксировано 6 прилетов. В результате двух прямых попаданий минометных снарядов сильно поврежден жилой дом: пробита кровля, посечен забор, выбиты окна. Повреждена линия электропередачи. Никто не пострадал.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 10 минометных снарядов. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена кровля и посечен забор в одном частном жилом доме. Также под минометный обстрел попало село Мокрая Орловка – зафиксировано 12 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.

Под обстрел попала окраина села Богун-Городок в Борисовском районе. Противник выпустил 6 минометных снарядов. В Валуйском округе из ствольной артиллерии обстреляли Кукуевку – 4 прилета. По окраине хутора Старый в Волоконовском районе с беспилотника сброшено два боеприпаса.

В Шебекинском округе по хутору Марьино выпущено 8 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 5 минометных снарядов, по МАПП «Шебекино» – 3. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.