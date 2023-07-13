Ранее судимый курянин ударил белгородца топором

Злоумышленник, поссорившись с потерпевшим, ударил последнего топором по ноге. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 1 УМВД России по Старому Осколу поступило информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен 19-летний местный житель с ранением ноги. Об этом стало известно в пресс-службе регионального ведомства. Стражам порядка парень сообщил, что в ходе конфликта его ударил топором мужчина, с которым он познакомился накануне.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 21-летний ранее судимый житель Курской области. Повреждения староосколец получил во время алкогольной вечеринки у приятеля. Злоумышленник, поссорившись с потерпевшим, ударил последнего топором по ноге. В соответствии с ч. 1. ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.