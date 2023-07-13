500 кашпо украсят улицы и парки Белгорода

Сейчас на проспекте Ватутина и улице Попова ведется замена растений в мобильных цветниках, потерявших декоративность. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Для украшения улиц, парков, автодорог в этом году подготовили 500 кашпо. Об этом информирует пресс-служба администрации Белгорода. Весной акцентом в них стали тюльпаны. После завершения цветения произошла смена оформления - кашпо дополнили летниками с ярким и буйным цветением.

Сейчас на проспекте Ватутина и улице Попова ведется замена растений в мобильных цветниках, потерявших декоративность. Там высаживают хлорофитум и петунии. По мере необходимости все кашпо дополняют разнообразными цветами. Для тех локаций, где необходима полная смена, готовы композиции из многолетних растений.