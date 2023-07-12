Жительница Белгородской области получила 2 года принудительных работ за поджог дома. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В сентябре 2022 года жительница Старого Оскола, будучи подшофе, приревновала своего возлюбленного из-за чего между ними случилась ссора. В порыве мести она решила сжечь частный дом своего приятеля. Злоумышленница подпалила зажигалкой халат и швырнула в прихожую домовладения. После чего вышла во двор и со стороны наблюдала за происходящим.

Как сообщили в региональной прокуратуре, по подсчетам экспертов, ущерб составил почти 2 миллиона рублей. В итоге суд приговорил обвиняемую к 2 годам тюрьмы. Суд счел возможным заменить осужденной наказание в виде лишения свободы на принудительные работы на срок 2 года с удержанием из заработной платы в доход государства 5%. Материальный ущерб потерпевшему также возмещен. Приговор не вступил в законную силу.