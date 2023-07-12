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НовостиОбщество12 июля 2023 14:15

Гладков: «Решать проблему Старооскольского водоканала будем не один год»

По словам главы региона, его системно уничтожали несколько лет
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вчера во время прямого эфира губернатор зачитал жалобу жительницы Старого Оскола на водоканал. Женщина сообщила, что на улице Цветочной уже две недели никто не может устранить прорыв. Якобы, причина – нехватка людей.

Глава региона ответил, что знает о ситуации и для восстановления системы водоснабжения и водоотведения потребуются годы и большие финансовые вложения. Поскольку старооскольский водоканал уничтожался много лет. Но региональные власти активно занимаются этим вопросом.

- Решить проблему старооскольского водоканала за один день, за один год и даже за два года невозможно, потому что, с моей точки зрения, его системно уничтожали в течение многих лет, мало что от него осталось. Сейчас завершаем прием в областную собственность, добиваемся выделения федеральных денег, - отметил Вячеслав Гладков.