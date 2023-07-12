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НовостиПолитика12 июля 2023 12:48

Губернатор заявил, что не может на 100% гарантировать безопасность в Белгороде

Жителям Шебекинского округа пока не рекомендуют возвращаться в свои дома
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор заявил, что не может на 100% гарантировать безопасность в Белгороде.

Губернатор заявил, что не может на 100% гарантировать безопасность в Белгороде.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время вечернего эфира 11 июля к губернатору обратилась жительница Шебекино. Женщина сейчас находится в пункте временного размещения с несовершеннолетним ребенком и матерью-инвалидом. Она не хочет возвращаться домой, потому что нет 100% гарантии безопасности в округе.

Вячеслав Гладков ответил, что абсолютной безопасности нет нигде, даже в областном центре. При этом все время находиться в пункте временного размещения тоже идея не из лучших. А в ПВР, которые он посетил, люди наоборот часто интересуются, когда можно будет вернуться домой.

- Я не могу гарантировать вам стопроцентную безопасность и в Белгороде. Я надеюсь, что вы это четко понимаете. Проживать все время в пункте временного размещения физически невозможно, - заявил глава региона.

Отметим, что пока региональные власти временно приостановили возвращение шебекинцев в округ в связи с ухудшением оперативной обстановки.