Белгородцев приглашают на выставку «Огненная дуга» на открытом воздухе.

Жителей и гостей Белгорода приглашают посетить выставку «Огненная дуга», которая расположена на открытой площадке музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление». Экспозиция посвящена 80-летию победы советских войск в Курской битве и освобождения города Белгорода.

По словам организаторов, основная идея выставки заключается в том, чтобы еще раз подчеркнуть историческую роль Курской битвы, коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., показать массовый героизм и стойкость воинов Красной Армии.

На выставке представлены фотоматериалы из собрания белгородского музея-диорамы, а также Красногорского архива кинофотодокументов (Московская область).