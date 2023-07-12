Губернатор опубликовал информацию об обстрелах Белгородской области за 11 июля

В Наумовке повреждена линия электропередачи.

По информации за 11 июля больше всего прилетов со стороны Украины пришлось по населенным пунктам Белгородского района. Так, по Наумовке выпущен 21 снаряд, повреждена ЛЭП. Из гранатомета обстреляны села Красный Хутор и Щетиновка – зафиксировано 29 и 3 выстрела соответственно. 5 артиллерийских снарядов прилетело в Жупавлевку. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Окраину села Богун-Городок в Борисовском районе обстреляли из миномета – зафиксировано 12 прилетов. В Грайворонском городском округе по окраине села Козинка выпущено 11 минометных снарядов. В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Староселье – зафиксировано 3 артиллерийских снаряда.

Из миномета обстреляли хутор Марьино и село Муром в Шебекинском округе – зафиксировано 8 и 5 прилетов соответственно. 8 минометных и два артиллерийских снаряда выпущено по селу Середа.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.