В Белгороде повара приготовили 1 300 порций солдатской каши

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В поселке Прохоровка Белгородской области сегодня с утра проходят торжественные мероприятия к 80-летию танкового сражения. В Храме святых апостолов Петра и Павла прошла божественная литургия в память о павших воинах. Ее возглавил викарий патриарха Московского и всея Руси, епископ Дионисий.

В парке Победы в Прохоровке работают интерактивные площадки и полевые кухни, где варят солдатскую кашу.

К мероприятиям присоединился и областной центр. Белгородские повара приготовили 1300 порций солдатской каши по специальному рецепту под названием «Города Первого Салюта». Об этом сообщили в мэрии города.

Всего сегодня в Белгородской области планируют раздать до 15 тысяч порций солдатской каши. Вечером гостей ждут мастер-классы, работы уличных художников, элегантная дискотека и открытые показы фильмов о войне на набережной в парке Победы. С подробной афишей мероприятий в Белгороде можно ознакомиться здесь.