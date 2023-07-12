На Соборной площади в Белгороде волонтеры выложили огненную картину из 5 тысяч свечей.

Сегодня в истории нашей страны особая дата – 80 лет со дня крупнейшего танкового сражения Великой Отечественной войны. По всей Белгородской области проходят акции памяти. В канун 80-й годовщины Прохоровского танкового сражения волонтеры проекта «Внуки Победы. Прохоровка» во всех муниципалитетах региона зажгли тысячи свечей. Огненные картины создали с использованием частицы Вечного огня, привезенного с Прохоровского поля.

Так, вчера волонтеры на Соборной площади в Белгороде зажгли более 5 тысяч свечей в виде надписи «Прохоровка 80. Помним».