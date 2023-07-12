Белгородский следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «Белгорблагоустройства»

В Белгороде бывшего гендиректора Белгорблагоустройства подозревают в превышении должностных полномочий. Преступление выявили следователи СУ СК России по Белгородской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ.

По версии следствия, осенью 2022 года фигурант в целях личной заинтересованности нарушил законодательство в сфере закупок, ограничив в заявке количество участников на электронных торгах. Таким образом контракт получила конкретная организация.

Несмотря на предписание, выданное Белгородским УФАС за нарушение закупок, договор с единственным поставщиком на сумму свыше 70 млн рублей был заключен. Для исполнения договора фигурант незаконно перечислил авансовый платеж из городского бюджета в размере 20 млн рублей. После чего во исполнение предписания антимонопольной службы расторг договор, однако в нарушение законодательства процедуру возврата перечисленного авансового платежа не инициировал.

Чтобы скрыть незаконные действия, обвиняемый заключил с указанной фирмой 34 прямых контракта на поставку продукции на общую сумму 20 млн рублей, эквивалентную произведенному авансовому платежу.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, он признал свою вину и дал показания. Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.