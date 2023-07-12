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НовостиОбщество12 июля 2023 6:04

«Все с ног на голову»: губернатор недоволен работой ДНД в Белгороде

Теперь охраной общественного порядка будут заниматься бойцы самообороны
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Теперь охраной общественного порядка будут заниматься бойцы самообороны.

Теперь охраной общественного порядка будут заниматься бойцы самообороны.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков заявил, что у него есть претензии к работе добровольной народной дружины в Белгороде. По словам губернатора, ДНД работают формально и не справляются с поставленными задачам, «все с ног на голову».

- Претензии к работе ДНД в Белгороде у меня очень большие, потому что в основном набирают очень молодых людей, много девчонок, и все это выглядит достаточно формально. Деньги тратим, а результата практически нет, - сказал глава региона во время вечернего эфира 11 июля.

Поэтому власти региона приняли решение перенаправить средства за обеспечение общественного порядка участникам самообороны вместо ДНД.

- Это наиболее боеспособные подразделения, которые могут справляться со многими задачами, в том числе и в Белгороде, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.