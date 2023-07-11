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НовостиСпорт11 июля 2023 15:56

Белгородки стали призерами чемпионата России по гребле на лодках «Дракон»

Турнир проходил на гребном канале «Москва»
Алексей СЕРГУНИН
На дистанции 200 и 500 метров женская команда стала бронзовым призером.

На дистанции 200 и 500 метров женская команда стала бронзовым призером.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Участники соревновались на дистанциях 200, 500 и 2000 метров в экипажах по 10 человек. Наш регион представили гребцы спортивной школы № 1 Шебекино. На дистанции 200 и 500 метров женская команда стала бронзовым призером. Мужчины на дистанции 2 000 метров заняли пятое место, а на дистанции 500 метров стали шестыми.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородки заняли третье место на Кубке России по гребле на лодках «Дракон». Команда женщин «Белгородский дракон» стала бронзовым призером на дистанции 2 000 метров. Мужчины на дистанциях 500 и 2000 метров заняли четвертое место.