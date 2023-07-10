Белгородских врачей отметили на федеральном уровне.

Министра здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников поделился радостной новостью – врачи нашего региона вновь отличились в масштабах страны. Так, Минздрав России определил победителей Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и Всероссийского конкурса лучших специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Первое место в номинации «Лучший акушер-гинеколог» занял акушер-гинеколог городской больницы 2 Алина Селиванова. Серебро в номинации «Лучший хирург» получил врач сердечно-сосудистый хирург БОКБ Дмитрий Басараб.

В номинации «Лучший невролог» 3 место у врача-невролога городской больницы 2 Виктории Андросовой.

Заведующая хирургическим отделением Валуйской ЦРБ Надежда Бондаренко отмечена за медицинскую помощь пострадавшим во время войн, террористических актов и стихийных бедствий.

Среди средних медработников всей страны 1 место в номинации «Лучший фельдшер» заняла фельдшер скорой медицинской помощи станции скорой медицинской помощи Белгородской области Инна Козлова.

- Благодарю за самоотдачу, труд, за то, что вы всегда ставите на первое место жизнь и здоровье наших пациентов. Гордимся! – отметил Иконников.