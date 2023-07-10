В Шебекинском округе привели в порядок 9 километров дорог

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Шебекинском городском округе отремонтировали девять километров дорог. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении 10 июля.

По информации главы региона, в нормативное состояние приведены дороги в самом городе Шебекино, в Ржевке и многих районах индивидуального жилого строительства.

- Тоже надеюсь, что, несмотря на сложную ситуацию, те жители, которые возвращаются в Шебекино, видят, что жизнь не останавливается, она продолжается, те обязательства, которые брали на себя, выполняются, - отметил губернатор Белгородской области.