В Белгородской области 181 пара зарегистрирует брак в День семьи. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области в День семьи, любви и верности сыграть свадьбу решила 181 пара влюбленных. Для сравнения, в прошлом году эту дату для регистрации брака выбрали 130 пар. А среднее число заключаемых брачных союзов в обычную субботу составляет 100.

- Рад поздравить все семьи Белгородской области с замечательным праздником – Днем семьи, любви и верности. Хочу пожелать каждому из вас счастья, любви, мира. Я очень рад, что, несмотря на сложный период, который проживает наш регион, мы сравниваем 2022 и 2023 годы, у нас за первые полгода стало больше на 300 семей. Мне кажется, это очень хороший знак. В ЗАГСах по области ажиотаж - еще порядка 200 пар приняли решение создать свои семьи именно в этот праздник. И мы, конечно, тоже будем стараться и дальше поддерживать семьи, - отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.